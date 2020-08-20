Белорусская оппозиция сама озвучила цели свержения президента Александра Лукашенко. Оппозиционеры хотят провести масштабную приватизацию и создать белорусскую автокефальную церковь. Об этом рассказал председатель Международного Славянского совета, известный российский политик Сергей Бабурин в интервью изданию Украина.ру

Сергей Бабурин: Пусть Лукашенко ищет врагов и предателей в своем окружении © РИА Новости, Владимир Трефилов

Бабурин пояснил, что Лукашенко препятствовал возникновению белорусских олигархов, сосредоточив всю государственную собственность под своим контролем и контролем правительства.

«А сегодня даже многие директора науськивают свои коллективы. Они хотят приватизации. Они хотят поделить все, что Белоруссия, будучи последней из советских республик, сохранила как общее достояние. Это страшная сила, когда люди внутренне хотели бы таких перемен», — считает политик.

По его мнению, сейчас Лукашенко в первую очередь должен осуществить необходимые перемены и избавиться от предателей и провокаторов из своего окружения.

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Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция считает, что на выборах победила его основная соперница Светлана Тихановская.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.

При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.