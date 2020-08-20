Персональные санкции ЕС в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко – это банальный инструмент принуждения, который вряд ли повлияет на ситуацию в Белоруссии, считает политолог, эксперт российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Об этом он заявил в эфире Радио Sputnik 19 августа

Белоруссия. Хроника протестов, 19 августа мнению политолога, санкции в нынешней политической ситуации — это банальный и неэффективный инструмент принуждения, который можно расценивать как элемент давления на Лукашенко и его ближайшее окружение.

«Если вы признаете, что тот или иной инструмент неэффективен, но другого инструмента у вас нет, вы внедряете этот инструмент от безысходности. Это не меняет человека, в отношении которого санкции вводятся. Ну да, ему неприятно… К этому нужно относиться абсолютно спокойно», — отметил Чеснаков.

Ранее стало известно, что Евросоюз не признал результаты президентских выборов в Белоруссии. Официальный Брюссель намерен ввести персональные санкции в отношении «значительного числа тех, кто ответственен за насилие в республике и фальсификацию на выборах».

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.

При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.