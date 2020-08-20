По мнению политолога, санкции в нынешней политической ситуации — это банальный и неэффективный инструмент принуждения, который можно расценивать как элемент давления на Лукашенко и его ближайшее окружение.
«Если вы признаете, что тот или иной инструмент неэффективен, но другого инструмента у вас нет, вы внедряете этот инструмент от безысходности. Это не меняет человека, в отношении которого санкции вводятся. Ну да, ему неприятно… К этому нужно относиться абсолютно спокойно», — отметил Чеснаков.
Ранее стало известно, что Евросоюз не признал результаты президентских выборов в Белоруссии. Официальный Брюссель намерен ввести персональные санкции в отношении «значительного числа тех, кто ответственен за насилие в республике и фальсификацию на выборах».
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко.
В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.
При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.