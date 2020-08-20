Крестный ход для прихожан — традиция, которой уже больше 200 лет.
Верующие решили не нарушать ее, несмотря на карантин и пик заболеваемости на Украине. В стране 20 августа зарегистрирован антирекорд — более 2 тысяч новых заболевших.
Идти паломники планируют неделю, в день преодолевая по 20 километров.
«Среди участников крестного хода дети, взрослые и даже пожилые люди. Идти планируют больше окрестными путями, лишь изредка выходя на главные трассы», — говорится в сообщении Pavlovsky News.
На видео видно, что верующие не соблюдают социальную дистанцию, рекомендованную медиками, а колонна из тысяч паломников растянулась на километр. Будут ли к прихожанам УПЦ применены какие-то санкции за нарушение карантина — пока неизвестно.