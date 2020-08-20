Несколько тысяч прихожан Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата съехались в город Каменец-Подольский Хмельницкой области и оттуда отправились в Свято-Успенскую Почаевскую лавру. Идти им предстоит неделю, кадры старта крестного хода 20 августа в Facebook опубликовали Pavlovsky News

Крестный ход для прихожан — традиция, которой уже больше 200 лет.

Верующие решили не нарушать ее, несмотря на карантин и пик заболеваемости на Украине. В стране 20 августа зарегистрирован антирекорд — более 2 тысяч новых заболевших.

Ни дня без антирекорда. На Украине стремительно растет количество больных коронавирусом © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Среди участников крестного хода дети, взрослые и даже пожилые люди. Идти планируют больше окрестными путями, лишь изредка выходя на главные трассы», — говорится в сообщении Pavlovsky News.

На видео видно, что верующие не соблюдают социальную дистанцию, рекомендованную медиками, а колонна из тысяч паломников растянулась на километр. Будут ли к прихожанам УПЦ применены какие-то санкции за нарушение карантина — пока неизвестно.