«20 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 98 537 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2184 летальные, 50 441 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 2134 новых случая. Всего проведено 1 356 698 тестирований методом ПЦР. За сутки выздоровели 704 пациента», — говорится в сообщении.
Наибольшее число больных зафиксировано в Львовской области, Киеве, Ровенской области — 12631, 11 172 и 8297. По состоянию на утро 20 августа в Центр поступило 2439 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 156 685 сообщений о подозрении на COVID-19.