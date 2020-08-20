На Украине с начала эпидемии зафиксировано 98 537 случаев коронавируса, 2184 летальных, 50 441 пациент выздоровел. Об этом 20 августа сообщает Минздрав Украины в Telegram

Украина обогнала Китай по числу зараженных COVID-19 © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Наибольшее число больных зафиксировано в Львовской области, Киеве, Ровенской области — 12631, 11 172 и 8297. По состоянию на утро 20 августа в Центр поступило 2439 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 156 685 сообщений о подозрении на COVID-19.