Федеральная служба безопасности помешала Службе безопасности Украины похитить в России одного из лидеров народного ополчения Донбасса и вывезти его на Украину. Об этом 20 августа сообщила пресс-служба ФСБ РФ

СБУ открестилась от участия в провокации с «вагнеровцами» в Белоруссии © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Организаторами и координаторами акции выступили граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мищенко.

Байдала известен органам безопасности ДНР как внештатный сотрудник СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины, а также доверенное лицо 5-го управления департамента контрразведки СБУ под псевдонимом Швед. В ДНР Байдала проходит по ряду уголовных дел как организатор совершенных и предотвращенных терактов в Донецке, в том числе убийства Александра Захарченко.

Байдала и Мищенко действовали по заданию и под общим руководством главы Департамента контрразведки СБУ Руснака и руководителя 5-го Управления ДКР СБУ Поклада.