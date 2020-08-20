Решающий фактор, который может переломить ситуацию в Белоруссии - это позиция части белорусских элит - административных и силовых, прежде всего. Об этом 19 августа заявил глава Центра прикладных политических исследований (Украина) «Пента» Владимир Фесенко в интервью изданию Украина.ру

Фесенко рассказал, когда закончатся протесты в Белоруссии © REUTERS, Vasily Fedosenko

По его словам, в случае поражения протестующих противостояние перейдет в скрытую долговременную фазу, которая может растянуться на несколько лет, а закончится новым взрывом.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%). После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.