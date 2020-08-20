«Если хотя бы часть этих элит перейдет на сторону протестующих, выступит против Лукашенко или согласится с требованием его ухода, с требованием перевыборов, тогда ситуация может поменяться кардинально. Если нет, то, конечно же, затягивание этой ситуации и усиление репрессий со стороны Лукашенко приведет к драматизации конфликта, и даже если Лукашенко победит в этом конфликте, то опять-таки по нашему опыту (украинскому — ред.) можно сказать: конфликт на этом не закончится», — отметил Фесенко.
По его словам, в случае поражения протестующих противостояние перейдет в скрытую долговременную фазу, которая может растянуться на несколько лет, а закончится новым взрывом.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%). После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.