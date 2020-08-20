Новая попытка выбрать гимн Симферополя путем голосования на сайте Общественного совета города закончилась скандалом, а именно накруткой голосов за один из вариантов. Об этом председатель совета Олег Щербаков сообщил на своей странице в сети ВКонтакте 19 августа

Симферополец принял участие в уникальном шахматном матче «Космос - Земля» © РИА Новости, Михаил Мокрушин | Перейти в фотобанк

«Сегодня (19 августа) мы стали наблюдать еще одну попытку нечестного голосования, но более серьезную и массированную. Мы отслеживаем журнал голосования. В нем мы увидели, что все сегодняшние голоса шли не из Симферополя или Крыма, а с материковой части России, да еще и с разницей в доли секунды. Поэтому было принято решение закрыть голосование во избежание дальнейших накруток в последний день его проведения», — написал Щербаков.

Тем не менее, как он отметил, результаты голосования будут озвучены уже в ближайшее время.

Более того, по заверению председателя ОС Симферополя, администрация сайта прекрасно знает, кто заказал накрутку.