Московская полиция проверит информацию о появлении граффити с изображением флага, используемого белорусской оппозицией, на стене памяти Виктора Цоя. Об этом в среду, 19 августа, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник в правоохранительных органах

«В ОМВД России по району Арбат от сотрудников полиции поступила информация о том, что в ходе патрулирования по адресу: Кривоарбатский переулок, дом 3, на стене памяти Виктора Цоя обнаружен рисунок, похожий на белорусский флаг, рисунок был устранен уборщиками», — сообщили в правоохранительных органах.

Белоруссия. Хроника протестов, 19 августа

Бело-красно-белый флаг — один из исторических символов Белоруссии, в настоящее время используемый представителями оппозиции. В 1991-1995 годах был официальным флагом республики.

Ранее стало известно, что в Минске арестовали диджея, который включил на одном из городских праздников песню группы «Кино» «Перемен» — она стала негласным гимном белорусских протестов.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.

При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.