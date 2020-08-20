Офис генпрокурора Украины подозревает директора Днепровского метрополитена в служебной халатности, сумма ущерба от которой составила около 240 миллионов гривен (почти 640 млн рублей). Об этом 19 августа говорится на сайте областного управления прокуратуры

Быков: Украинцы привыкли нарушать правила и закрывать глаза на халатность «Подрядчику излишне были перечислены бюджетные средства в сумме почти 240 миллионов гривен за работы, которые фактически не выполнялись. Директор коммунального предприятия, достоверно зная, что подрядчик не имеет достаточного количества квалифицированных работников и необходимой техники, а потому отстанет от графика, подписал изменения в контракт, которыми позволил предприятию получать денежные средства независимо от факта выполнения работ», — объяснили в ведомстве. Директору Днепровского метрополитена сообщили о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.