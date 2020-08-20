По данным следствия, в июле 2016 года руководство метрополитена заключило контракт с предприятием на завершение строительства метро в Днепре.
«Подрядчику излишне были перечислены бюджетные средства в сумме почти 240 миллионов гривен за работы, которые фактически не выполнялись. Директор коммунального предприятия, достоверно зная, что подрядчик не имеет достаточного количества квалифицированных работников и необходимой техники, а потому отстанет от графика, подписал изменения в контракт, которыми позволил предприятию получать денежные средства независимо от факта выполнения работ», — объяснили в ведомстве.
Директору Днепровского метрополитена сообщили о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.