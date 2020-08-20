Демократическая партия США, съезд которой проходил в виртуальном формате в Милуоки, официально выдвинула в качестве кандидата в вице-президенты сенатора от Калифорнии Камалу Харрис. Об этом в четверг, 20 августа, сообщает РИА Новости

Камала Харрис стала первой афроамериканкой, выдвинутой на этот пост.

Отмечается, что она будет избираться вместе с официальным кандидатом в президенты США от демократов Джо Байденом.

Выступая на съезде, Харрис заявила о проблеме структурного расизма в стране: по ее словам, расизм заметен в сфере образования, здравоохранения, обеспечения занятости, а также в «чрезмерном применении силы полицией».

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Камала Харрис поддерживала курс предыдущего президента США Барака Обамы, который предусматривал, что все прибывшие в страну в несовершеннолетнем возрасте защищены от депортации. Как член Конгресса работала над законопроектами о воссоединении семей иммигрантов, а также об усилении контроля за деятельностью центров содержания незаконных иммигрантов и прекращении строительства новых таких учреждений.

Кроме того, Харрис критиковала инициативу Дональда Трампа о строительстве стены на границе с Мексикой для сокращения незаконной иммиграции, назвав её «средневековым проектом, продиктованным тщеславием».