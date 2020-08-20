Камала Харрис стала первой афроамериканкой, выдвинутой на этот пост.
Отмечается, что она будет избираться вместе с официальным кандидатом в президенты США от демократов Джо Байденом.
Выступая на съезде, Харрис заявила о проблеме структурного расизма в стране: по ее словам, расизм заметен в сфере образования, здравоохранения, обеспечения занятости, а также в «чрезмерном применении силы полицией».
Ранее Харрис баллотировалась в президенты, но не показала значительных результатов на праймериз.
Камала Харрис поддерживала курс предыдущего президента США Барака Обамы, который предусматривал, что все прибывшие в страну в несовершеннолетнем возрасте защищены от депортации. Как член Конгресса работала над законопроектами о воссоединении семей иммигрантов, а также об усилении контроля за деятельностью центров содержания незаконных иммигрантов и прекращении строительства новых таких учреждений.
Кроме того, Харрис критиковала инициативу Дональда Трампа о строительстве стены на границе с Мексикой для сокращения незаконной иммиграции, назвав её «средневековым проектом, продиктованным тщеславием».