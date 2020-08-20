Президент США Дональд Трамп в 2018 году озвучивал идею обменять Пуэрто-Рико на Гренландию. Об этом 19 августа сообщило издание The Daily Beast со ссылкой на бывшего сотрудника министерства внутренней безопасности США Майлза Тейлора

Трамп забыл про Украину, поскольку был занят покупкой Гренландии — The Guardian © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк предложение в августе 2018 года, когда сотрудники американской администрации регулярно ездили в Пуэрто-Рико, чтобы координировать усилия по ликвидации последствий урагана.

«Однажды прежде чем мы уехали, он сказал, что он не просто хочет приобрести Гренландию, а что он хочет понять, может ли он продать, обменять Пуэрто-Рико на Гренландию, потому что, по его словам, Пуэрто-Рико грязен, а люди там бедны», — сказал Тейлор.

Он отметил, что предложение президента возмутило его, но он воспринял его всерьез, потому что Трамп, согласно уверениям Тейлора, был настроен враждебно по отношению к Пуэрто-Рико.

В прошлом году газета The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на двух помощников Трампа, что он неоднократно спрашивал их и других сотрудников администрации о возможности купить Гренландию. По их данным, даже попросил юрисконсульта Белого дома провести правовую экспертизу проекта.