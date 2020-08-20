Днепровский райсуд Киева 19 августа вынес решение в отношении подозреваемых в заказе и организации нападения на антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк - председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и экс-помощника депутата Херсонского облсовета Алексея Левина. Трансляцию судебного заседания вел в Facebook адвокат Маси Найем

«Имею право»: Мангер захотел поговорить с Зеленским о деле Гандзюк © Facebook, Владислав Мангер | Facebook, Владислав Мангер | Перейти в фотобанк арестовать на два месяца до 18 октября 2020 года и без права внесения залога.

Активистку Екатерину Гандзюк 31 июля 2018 года облили серной кислотой у подъезда ее дома в Херсоне. Ожогами было поражено 40% тела. Она перенесла несколько операций, но 4 ноября того же года умерла.

По подозрению в причастности к убийству задержали пятерых человек, а 12 ноября 2018 года стало известно об аресте Игоря Павловского — бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука. В феврале 2019 года Генпрокуратура объявила председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Гандзюк. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выхода под залог в размере 2 497 300 гривен (почти 7 млн рублей), которые и были внесены. В июне прошлого года пять непосредственных исполнителей нападения были осуждены на сроки от 3 до 6,5 лет лишения свободы.