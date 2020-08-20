Предварительные договоренности России и Белоруссии по линии ОДКБ означают, что Россия не позволит западным и северо-западным соседям республики безнаказанно играть в свои игры. Об этом рассказал политолог Алексей Кочетков в интервью изданию Украина.ру

Алексей Кочетков: У России есть все возможности для победы в Белоруссии пророссийских сил © РИА Новости, Нина Зотина Александр Лукашенко ранее заявил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным об оказании помощи республике при первом же запросе об обеспечении безопасности. При этом Лукашенко сослался на договоренности двух стран в рамках ОДКБ и Союзного государства.

Пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов позднее заявил, что Белоруссия может обратиться за помощью к Организации договора о коллективной безопасности, если ее обороне угрожает внешняя опасность.

В самой организации заявили, что никаких обращений от Белоруссии в секретариат ОДКБ не поступало, если оно поступит, то будет рассмотрено в установленном порядке, все решения принимаются после проведения соответствующих консультаций со всеми государствами-членами.

«У нас действительно есть договор в рамках ОДКБ, но на самом деле это ничего не значит. Мы просто показываем западным и северо-западным соседям Белоруссии, чтобы они не слишком рассчитывали безнаказанно играть здесь в свои игры», — считает эксперт.

Кочетков отметил, что антироссийские силы действительно пугают население, что якобы сейчас войдут русские танки и на штыках посадят Лукашенко обратно на трон, пояснив, что это спекуляции и провокации врагов России.

«Лукашенко сейчас тоже пытается прокрутить фарш обратно. Он столько времени потратил на то, чтобы испортить отношения с Россией, а теперь, видите ли, пытается спекулировать на том, что Россия его поддерживает», — категоричен политолог.

По его мнению, Россия поддерживает белорусский народ, который хочет жить в Союзном государстве с РФ, который хочет, чтобы его белорусские промышленные предприятия вместе с российским ВПК работали, чтобы создавались рабочие места, чтобы были перспективы у детей, чтобы было единое правовое и образовательное пространство.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.

При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой конституции республики.