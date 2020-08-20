Не все белорусы, выходя на протесты, опасаются попасть под дубинки силовиков - для некоторых из них это способ добиться получения политического убежища в Европе. Об этом ветеран спецподразделений МВД Александр Рындич (имя и фамилия изменены) сказал в интервью изданию Украина.ру

«Вы нам жизни не даете». Омоновцы избили дубинками журналистов КП-Беларусь © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

По мнению Рындича, это действительно происходило. Более того, по его словам, часть из них побили во время протестов, о чем свидетельствуют видеозаписи.

«С другой стороны, я уверен, что для некоторой части протестующих участие в протестах — это часть процедуры получения политического убежища в Европе. На Украине и в Белоруссии существует даже целый бизнес, когда люди формируют себе оппозиционное портфолио, и под это дело очень легко получить убежище и гражданство», — рассказал он.

Поэтому эксперт убежден в факте избиений, но аналогии с нацистским гестапо считает неуместными ввиду отсутствия доказательств, где человек хотя бы назвал свое имя.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко. Акции продолжаются вторую неделю. В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.