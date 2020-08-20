Падение рейтинга президента Белоруссии Александра Лукашенко во многом связано с его антироссийской позицией последних лет. Об этом рассказал политолог Алексей Кочетков в интервью изданию Украина.ру

Алексей Кочетков: У России есть все возможности для победы в Белоруссии пророссийских сил © РИА Новости, Нина Зотина

По его мнению, если не большинство, то значительная часть тех, кто выступает против Лукашенко, — не враги России, поэтому в данном случае нельзя проводить прямые аналогии с украинским Майданом.

Сейчас настал момент, когда надо забрать у «бело-красно-белых» — прозападных сил, тех, кто хочет приватизировать протест (по сути, маргинальных групп), — тех людей, которые поддерживают интеграцию с Россией и не видят прогресса в будущем, если Лукашенко останется у власти, добавил Кочетков.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция считает, что на выборах победила его основная соперница Светлана Тихановская.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.

При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.