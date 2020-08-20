По его мнению, Лукашенко не пойдет на настоящую интеграцию с Россией в рамках Союзного государства, даже чтобы получить поддержку на фоне протестных акций, охвативших страну после президентских выборов.
«Интеграция нужна и важна, но есть, к сожалению, объективный фактор: белорусский народ боится, что их национальные предприятия могут попасть под власть российских олигархов. Это пугает не только Лукашенко, но и жителей Беларуси. Боязнь потерять контроль государства над своими крупнейшими предприятиями — это основной барьер на пути сближения Беларуси с Россией», — отметил Шерин.
Ранее оппозиция представила программу под названием «Реанимационный пакет реформ для Беларуси». Ей, в частности, предлагается провести широкомасштабную приватизацию и развить «полноценный» рынок земли для «полноценного использования» потенциала транснациональных корпораций Белоруссии.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.