Президент Белоруссии Александр Лукашенко и белорусский народ боятся потерять контроль государства над своими предприятиями в случае усиления интеграционных процессов с Россией. Об этом депутат Госдумы из фракции ЛДПР Александр Шерин сказал в интервью изданию Украина.ру

Союзное государство под угрозой. Лукашенко хочет обсудить ситуацию с Путиным © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк

«Интеграция нужна и важна, но есть, к сожалению, объективный фактор: белорусский народ боится, что их национальные предприятия могут попасть под власть российских олигархов. Это пугает не только Лукашенко, но и жителей Беларуси. Боязнь потерять контроль государства над своими крупнейшими предприятиями — это основной барьер на пути сближения Беларуси с Россией», — отметил Шерин.

Ранее оппозиция представила программу под названием «Реанимационный пакет реформ для Беларуси». Ей, в частности, предлагается провести широкомасштабную приватизацию и развить «полноценный» рынок земли для «полноценного использования» потенциала транснациональных корпораций Белоруссии.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.