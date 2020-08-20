Президенту Белоруссии Александру Лукашенко в нынешней ситуации остается надеяться только на модерирование ситуации в республике со стороны России. Об этом директор российского Центра политической информации Алексей Мухин сказал в интервью изданию Украина.ру

Оппозиционный совет Белоруссии поддержит дружеские отношения с Россией и Украиной © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

«Лукашенко <…> совершил практически все политические ошибки, которые мог совершить. И сейчас единственной его надеждой является координация ситуации и модерирование ситуации со стороны России. Называется ускоренная интеграция», — сказал Мухин.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу Лукашенко. Акции продолжаются вторую неделю. В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.