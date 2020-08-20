В воскресенье, 16 августа, в Минске прошел масштабный антилукашенковский митинг, собравший, по разным оценкам, до 200 тысяч человек. Также в Белоруссии продолжается общенациональная забастовка.
«Лукашенко <…> совершил практически все политические ошибки, которые мог совершить. И сейчас единственной его надеждой является координация ситуации и модерирование ситуации со стороны России. Называется ускоренная интеграция», — сказал Мухин.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу Лукашенко. Акции продолжаются вторую неделю. В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.