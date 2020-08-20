Единственные цели, почему оппозиция хочет свергнуть президента Белоруссии Александра Лукашенко, - это восстановление автокефальной церкви и приватизация. Об этом председатель Международного Славянского совета, российский политик Сергей Бабурин сказал в интервью изданию Украина.ру

Никто не будет уступать. Чем закончится противостояние Лукашенко с оппозицией © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Бабурин отметил, что не знает, сколько избирателей проголосовало за Лукашенко, но он абсолютно убежден, что ни за одного из его противников не проголосовало больше или хотя бы столько же.

«То, что оппозиция уже намеревается создать автокефальную белорусскую церковь и осуществлять приватизацию, — главные цели свержения Лукашенко. Вот это уши и проступили», — сказал политик.

По его словам, Лукашенко препятствовал возникновению белорусских олигархов, сосредоточив всю государственную собственность под своим контролем, а сегодня директора этих предприятий хотят «поделить все, что Белоруссия, будучи последней из советских республик, сохранила как общее достояние».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.