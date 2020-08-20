Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу Лукашенко. Акции продолжаются вторую неделю. В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
Бабурин отметил, что не знает, сколько избирателей проголосовало за Лукашенко, но он абсолютно убежден, что ни за одного из его противников не проголосовало больше или хотя бы столько же.
«То, что оппозиция уже намеревается создать автокефальную белорусскую церковь и осуществлять приватизацию, — главные цели свержения Лукашенко. Вот это уши и проступили», — сказал политик.
По его словам, Лукашенко препятствовал возникновению белорусских олигархов, сосредоточив всю государственную собственность под своим контролем, а сегодня директора этих предприятий хотят «поделить все, что Белоруссия, будучи последней из советских республик, сохранила как общее достояние».
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.