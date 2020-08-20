Память о событиях 2014 года на Украине не позволяет белорусским силовикам отвернуться от президента Александра Лукашенко. Об этом депутат Госдумы из фракции ЛДПР Александр Шерин сказал в интервью изданию Украина.ру

Вождь с армией против майдана без вождя. Нерешающий день в Белоруссии прошел © REUTERS, Vasily Fedosenko

По словам Шерина, силовики лояльны Лукашенко.

«Я вам даже больше скажу, они будут ему лояльны благодаря украинским националистическим отморозкам, потому что многие силовики, думаю, помнят, что протестующие националисты сделали с "Беркутом"… И я не думаю, что кто-нибудь из взрослых и серьезных силовиков поведется на эти розочки и обнимашки. Потому что то, что случилось с украинскими силовиками, не оставляет им выбора», — отметил депутат.

Майдан Незалежности (площадь Независимости) в Киеве был занят сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов.

Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД «Беркут», которые отрицают свою причастность к убийствам.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.