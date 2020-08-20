Применение оружия является единственным способом убедить американцев в серьезности намерений и жесткости позиции России. Об этом рассказал политический аналитик Евгений Сатановский в недавнем эфире радиостанции «Вести FM»

Сатановский объяснил, почему Россия совершила ошибку, не взяв под контроль всю Украину © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

«Может, их бомбить начнем? Выбрать какое-нибудь место, которое не жалко, чтобы грохнуть по нему — и там ничего не осталось, и последствия были ужасно печальными. Но чтобы там не было гражданского населения и каких-нибудь ценностей, материальных, культурных. Если есть музей или собор — не надо, нехорошо. Конгресс США — давно пора, но здание жалко», — предложил Сатановский.

По его мнению, США на протяжении всей современной истории ведут игру против России, не получая реального полноценного ответа.

Специалист считает, что за организацию цветных революций в соседних с Россией странах и безосновательный ввод санкций геополитических противников Москвы надо очень сильно напрягать.