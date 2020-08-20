Эксперт уверен, что ощущение вседозволенности возникает у Штатов именно из-за неверия России в собственную способность применить новейшие вооружения, из-за чего гиперзвуковые и прочие уникальные системы России остаются для Запада на уровне фантазий.
«Может, их бомбить начнем? Выбрать какое-нибудь место, которое не жалко, чтобы грохнуть по нему — и там ничего не осталось, и последствия были ужасно печальными. Но чтобы там не было гражданского населения и каких-нибудь ценностей, материальных, культурных. Если есть музей или собор — не надо, нехорошо. Конгресс США — давно пора, но здание жалко», — предложил Сатановский.
По его мнению, США на протяжении всей современной истории ведут игру против России, не получая реального полноценного ответа.
Специалист считает, что за организацию цветных революций в соседних с Россией странах и безосновательный ввод санкций геополитических противников Москвы надо очень сильно напрягать.