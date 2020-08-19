Группировку Вооруженных сил Белоруссии на Гродненском направлении усилит ракетный дивизион, реактивные системы залпового огня «Полонез», средства ПВО и беспилотники. Такое поручение 19 августа дал министр обороны страны Виктор Хренин, сообщает Telegram-канал оборонного ведомства Белоруссии

Ответ Лукашенко Беломайдану. Медленное контрнаступление системы © REUTERS, Andrei Stasevich/BelTA Александр Лукашенко сообщил, что распорядился привести в боевую готовность армию на западных границах Белоруссии.

Выполняя приказ верховного главнокомандующего, глава Минобороны поставил задачу перед западным оперативным командованием подготовить оборону на Гродненском направлении.

«Оперативное командование усилить ракетным дивизионом "Точка", дивизионом "Полонез", отрядом беспилотных авиационных комплексов, средствами ПВО, радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении.

В воскресенье, 16 августа, на митинге своих сторонников в Минске Александр Лукашенко предупредил о концентрации военной мощи Североатлантического альянса на западных рубежах республики. По его словам, НАТО «лязгает гусеницами» у границ Белоруссии.