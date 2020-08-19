Головченко возглавлял белорусское правительство с 4 июня этого года. До этого он с августа 2018 года по июнь 2020-го руководил Государственным военно-промышленным комитетом в правительстве Сергея Румаса.
Указ о назначении Головченко на пост премьера президент Белоруссии подписал 19 августа. Согласовать кандидатуру главы Кабмина должна Палата представителей Национального собрания.
Еще одним указом Александр Лукашенко назначил членов Кабинета министров. Свои посты сохранили все члены правительства, в том числе глава МИД Владимир Макей и министр внутренних дел Юрий Караев.