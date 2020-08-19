Премьер-министром Белоруссии стал Роман Головченко, сообщает Белта со ссылкой на пресс-службу главы государства Александра Лукашенко

Головченко возглавлял белорусское правительство с 4 июня этого года. До этого он с августа 2018 года по июнь 2020-го руководил Государственным военно-промышленным комитетом в правительстве Сергея Румаса.

Мировая пресса: Белоруссия переживает самый драматичный в своей истории кризис © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Еще одним указом Александр Лукашенко назначил членов Кабинета министров. Свои посты сохранили все члены правительства, в том числе глава МИД Владимир Макей и министр внутренних дел Юрий Караев.