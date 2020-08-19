По версии следствия, крымчанин в 2016 году приехал на Украину, где вступил в ряды «батальона имени Номана Челебиджихана», где его обучили обращению с огнестрельным оружием.
Мужчина охранял расположение подразделения, вместе с украинскими пограничниками патрулировал приграничную зону, а также досматривал автомобили и их владельцев в пунктах пропуска.
Вернувшись в Крым, связи со своими командирами он не порвал. Сотрудник ФСБ задержали его 19 августа.
В отношении жителя Крыма возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 208 УК РФ, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.
В ФСБ напомнили, что те, кто сознался в службе в незаконных вооруженных формированиях и не замешенные в других преступлениях, освобождаются от уголовной ответственности.
Основатель «батальона имени Номана Челебиджихана» бизнесмен, экс вице-премьер правительства Крыма и один из организаторов блокады полуострова Ленур Ислямов находится на Украине.
Ислямов с 2016 года находится в федеральном розыске, его заочно обвиняют по статьям, которые не разглашаются. Чтобы не навредить следствию.