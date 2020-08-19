На днях сообщалось, что шахты одного из крупнейших в мире производителей калийных удобрениях прекратили отгрузку руды. Работники предприятия на митинге в Солигорске начали сбор подписей за бессрочную забастовку.
В том числе бастующие требовали привлечь к ответственности руководство ЦИК и за фальсификацию выборов и освободить политзаключенных, задержанных во время протестов.
По официальной информации, в настоящее время в плановом режиме также работают три обогатительные фабрики, а фабрика Первого рудоуправления заработает после ремонта.
«Спасибо трудовому коллективу за то, что вы решили выражать свою гражданскую позицию вне рабочего времени! Возможно, кому-то это решение далось нелегко. Нельзя разрушить то, что достигается самоотверженным трудом целых династий горняков, трудового коллектива. Главное сегодня — забота о наших семьях, сохранить коллектив, поддерживать стабильную работу предприятия», — говорится в сообщении компании.
Тем не менее стачком «Беларуськалия» в своем Telegram-канале заявил, что не намерен отказываться от забастовки. Окончательное решение стачком примет на митинге на центральной площади Солигорска вечером 19 августа.