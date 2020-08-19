В интервью изданию Украина.ру политтехнолог Марат Баширов сказал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко осознал, что был не прав, и приступил к работе над ошибками

После объявления ЦИК Белоруссии о переизбрании действующего президента на шестой срок в стране начались акции протестов, а сотрудники некоторых предприятий устроили забастовку.

«Лукашенко надо было уходить раньше, но, скажем честно, не в интересах России, чтобы это было стремительно. Он сделал много ошибок, но сейчас для него наступил час Х и признать это открыто, а не танцевать в одежде национального лидера», — заявил в интервью изданию Украина.ру политтехнолог Марат Баширов. Безпалько сказал, когда Лукашенко передаст власть прозападным элитам © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Чтобы преодолеть политический кризис, по словам эксперта, Лукашенко должен снять розовые очки, у него очень крепкий характер, он прекрасный оратор и никогда не сдастся, как Виктор Янукович на Украине.

«Но если ты бьёшься за свои убеждения, не оглядываясь на убеждения людей, которые за тебя голосовали, это ошибка. Но, на мой взгляд, за последнюю неделю он совершил феноменальную внутреннюю работу. Он, может, говорит не так, как хочется многим политтехнологам, но тем не менее очки-то он снял. Он понял, что происходит внутри страны, народа, которым он руководит, поэтому у него сменилась риторика, он допускает новую Конституцию, новые выборы», — заявил Баширов.

17 августа на встрече с работниками Минского завода колесных тягачей Лукашенко сообщил, что ему предложили уже два варианта новой редакции Конституции, но они мало отличаются от действующей, поэтому он отклонил эти проекты, сейчас идёт работа над третьим. Более того, президент сказал, что в новой версии Основного закона могут появиться положения, предусматривающие перераспределение властных полномочий, и выразил готовность поделиться полномочиями, но не под давлением и не через улицу.