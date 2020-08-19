В ближайшее время санкции Евросоюза коснутся официальных лиц, участвовавших в фальсификации выборов президента страны и подавлении массовых протестов. Об этом 19 августа заявил на пресс-конференции председатель Евросовета Шарль Мишель, передает «Интерфакс»

Марат Баширов: Белоруссия стала частью глобальной нефтяной игры © РИА Новости, Владимир Трефилов Александра Лукашенко. Санкции в отношении белорусского президента действовали до 2016 года

Итоги белорусских выборов Евросовет не признал, так как «они не были ни свободными, ни справедливыми, они не соответствовали международным стандартам».

«Европейский союз скоро введет санкции против значительного числа тех, кто виновен в насилии, репрессиях и фальсификации выборов. Мы призываем власти найти мирное решение, положив конец насилию, снизив напряженность и начав инклюзивный национальный диалог», — сказал Мишель.

Тем не менее призыв к повторным выборам его слова не содержат.

Как рассказал в интервью изданию Украина.ру политтехнолог Марат Баширов, санкции Евросоюза не коснутся отраслей, от которых зависит энергобезопасность Европы.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко.

Противники действующего президента вступили в стычки с милицией. Силовики для разгона демонстрантов применили резиновые пули, дубинки, слезоточивый газ и водометы. В ходе протестов более шести тысяч человек оказались в следственных изоляторах, где, по их словам, над ними издевались сотрудники ОМОН. Позднее глава МВД Белоруссии Юрий Караев извинился перед людьми, которые пострадали случайно.