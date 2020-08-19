В интервью изданию Украина.ру политтехнолог Марат Баширов объяснил, что в истории с Белоруссией американцы хотят добиться ограничения экспорта российских энергоресурсов в Европу за счёт прекращения поставок по газопроводу «Дружба», который одним концом уходит в Прибалтику, дальше идёт в один из портов Польши, а затем в Германию

По словам эксперта, в белорусскую тематику активно включились сателлиты США, в частности Польша и Чехия, а ключевые страны ЕС молчат, поскольку понимают, что идёт большая политическая игра, которую модерируют из-за океана. Интерес США заключается в том, чтобы Европа покупала нефть и газ у них, а не у России. Шанс на миллион. Почему Запад не свергает Лукашенко © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Через Белоруссию идёт единственный нефтепровод, он называется «Дружба», который одним концом уходит в Прибалтику, Литву и Латвию, а дальше идёт в один из портов Польши, а затем в Германию. То есть если вдруг в результате санкций будет принято решение о том, чтобы не покупать нефть у России, которая проходит через нефтепровод «Дружба», то эта часть поставок нашей нефти остановится», — объяснил в интервью изданию Украина.ру политтехнолог Марат Баширов.

Эта большая нефтяная игра, уверен эксперт, ограничивает решения стран по введению санкций против Белоруссии, поэтому принципиальных санкций, которые затронут энергетические вопросы, Европа принимать не будет, а ограничится лишь персональными в отношении белорусских чиновников.

«Обратите внимание, как сдержанно ведёт себя Украина. Она страшно недовольна историей о наших 33 богатырях, но по одной простой причине — через территорию Украины тоже идет нефть и она зарабатывает на транзите. Примерно 60% Украины живут на ГСМ, которые вырабатываются из российской нефти, но на территории Белоруссии. Все Вооружённые силы Украины ездят на солярке, которая производится на заводах Белоруссии. Но это наша нефть», — добавил Баширов.