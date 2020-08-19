Национальная общественная телерадиокомпания Украины не отменит решение о запрете на участие в детском «Евровидении» 12-летнему Максиму Ткачуку, об этом 18 августа написал генеральный продюсер телеканала «Суспильне UA» Ярослав Лодыгин у себя в Facebook, а самого мальчика назвал «оружием в руках врага»

Вместо участия в детском «Евровидении» руководство НОТУ предлагает ребенку помощь в создании дебютного альбома в Доме звукозаписи, где «делали свои записи все крупнейшие украинские звезды разных времен от Софии Ротару до Океана Эльзы». Максим и Голиаф. Почему сняли с конкурса юного певца Ткачука © скриншот с видео Подробности

«К сожалению, никого из нас не учили противодействовать гибридной (информационной в том числе) войне, которую развязали против нашей страны. Поэтому и ошибки возможны. Стать инструментом в политических разборках и даже оружием в руках врага — не так уж и трудно. Но призываю нас всех не ссориться, а искать выход», — написал Лодыгин.

Скандал разгорелся 17 августа, когда стало известно, что 12-летний сирота Максим Ткачук, лидировавший в онлайн отборе, не может поехать на детское «Евровидение».

Конкурсную заявку аннулировали чиновники Национальной общественной телерадиокомпании Украины, потому что мальчик выступал с «непатриотичной» советской песней «Смуглянка».

Ранее в НОТУ утверждали, что причина отказа в том, что Максим Ткачук нарушил правила, поучаствовав в конкурсе Stars of the Albion в Лондоне, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

После возвращения из Британии Ткачук и его бабушка подвергались травле националистов. Максима они называют «пропагандистом Русского мира», а его бабушку и учителей — «предателями».

В итоге представители телерадиокомпании заявили, что вина за случившееся лежит на бабушке, которая «выбрала ребенку такой путь».

К офису НОТУ 19 августа пришло несколько десятков человек с плакатами с требованием уволить председателя правления Зураба Аласанию.