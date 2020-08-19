Время работает на Александра Лукашенко, потому что он контролирует ситуацию после выборов в Белоруссии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Алексей Якубин

У его оппонентов была идея, что после больших митингов сразу же удастся запустить параллельно стачки на больших предприятиях и ударить тем самым по ахиллесовой пяте Лукашенко.

«Так не получилось. Мы видим, что количество тех, кто выходит, начало уменьшаться. Начинает приедаться: люди выплеснули энергию, в том числе протестную, связанную даже не столько с выборами, сколько с фактом избиений. Плюс включились более рациональные факторы: часть протестующих начинает думать, а кто такие те, кто называет себя оппонентами? Хорошо, они говорят, что Лукашенко должен уйти, а что будет дальше? Что ждет мое предприятие, рабочее место?», — рассказал Алексей Якубин.

Белорусская забастовка: план оппозиции, проверка Лукашенко или тайное желание директоров © Баста t.me/bnkbel

По словам политолога, часть выходивших на протесты людей выступала против насилия со стороны силовиков, но это не означает, что они готовы поддержать оппонентов Лукашенко или тем более их программу.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии состоялись выборы главы государства. Позднее Центральная избирательная комиссия объявила, что Александр Лукашенко победил с огромным отрывом, набрав более 80% голосов избирателей.

Белорусская оппозиция, которую на выборах представляла Светлана Тихановская, не согласна с объявленными итогами выборов. Противники Лукашенко вышли на массовые акции протеста и вступили в столкновения с ОМОНом.

Милиция для разгона протестующих применяла слезоточивый газ, водометы и резиновые пули.