В интервью изданию Украина.ру политтехнолог Марат Баширов отметил, что население Белоруссии устало от того, что в РФ есть развитая устойчивая демократия, на Украине - неустойчивый, но всё-таки политический процесс, а в их стране власть не меняется десятилетиями

Эксперт констатировал, что от бессменного главы государства устала заметная часть населения Белоруссии.

«Они устали от того, что рядом есть развитая устойчивая демократия, я говорю о России. Есть пусть неустойчивый, спорный, с олигархами, но всё-таки какой-то политический процесс на Украине», — сказал в интервью изданию Украина.ру политтехнолог Марат Баширов. «На пути к светлому будущему кормить никто не обещал»: соцсети об обещаниях белоруской оппозиции © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Александр Лукашенко руководит страной на протяжении 26 лет, а оппозиционные политики, которые могли бы составить ему конкуренцию на прошедших 9 августа президентских выборах, получили отказ от ЦИК Белоруссии в регистрации в качестве кандидатов.

«Белорусы смотрят на Польшу, они смотрят на Прибалтику, и им кажется, что если сейчас использовать ту помощь, которую им оказывают, то они получат искомый результат. Это, конечно, не так, но такое заблуждение есть», — заявил Баширов.

На Украине накануне подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом журналисты проводили опрос среди населения, и выяснилось, что ни один человек не знал, что именно там написано, хотя все обеими руками поддерживали его принятие. Люди были убеждены, что документ обеспечит им европейский уровень жизни, большие зарплаты и пенсии. В результате украинская экономика не только не получила выгоды, а, наоборот, понесла потери. В связи с вступлением в силу экономической части соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС Россия с 1 января 2016 года приостановила действие договора о зоне свободной торговли СНГ в отношении Украины, поскольку государство-член автоматически лишается преференций по торговле с партнёрами по Содружеству, если заключает аналогичный договор с третьими странами.