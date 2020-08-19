Одесский радикал Сергей Стерненко, который зарезал человека в 2018 году, рассказал, что в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета указаны его данные как лица, которое может быть причастно к этому преступлению. Об этом 19 августа он написал у себя в Facebook

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По словам Стерненко, правоохранители в материалах дела указали, что десятки активистов со всей страны могут быть причастны к убийству Шеремета. Он утверждает, что в производстве есть два номера его мобильных телефонов: актуальный, и старый, которым он не пользуется уже около семь лет.

Активист сделал вывод, что дело об убийстве журналиста просто используется силовиками для незаконной слежки за гражданами, а дело по Шеремету «для собственных нужд».