«Издание Бабель обнародовало информацию о том, что в деле Шеремета фигурирует и мой мобильный телефон. Я выяснил детали и подтверждаю эту информацию. Следователи полиции в рамках производства по убийству Шеремета брали разрешения на прослушивание и слежку за очень многими людьми. И это вообще никак не касалось самого убийства Шеремета», — написал он.
По словам Стерненко, правоохранители в материалах дела указали, что десятки активистов со всей страны могут быть причастны к убийству Шеремета. Он утверждает, что в производстве есть два номера его мобильных телефонов: актуальный, и старый, которым он не пользуется уже около семь лет.
Активист сделал вывод, что дело об убийстве журналиста просто используется силовиками для незаконной слежки за гражданами, а дело по Шеремету «для собственных нужд».