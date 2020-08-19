Эксперт полагает, что нынешнее поколение белорусов свыклось за почти три десятка лет после развала СССР с мыслью о суверенном статусе страны и уже не испытывает тоски по единому с Россией государству.
В случае появления в республике пророссийской партии, ей следует сосредоточиться на более насущных проблемах, добавил Лущ.
«Безусловно, следует сохранить два государственных языка (белорусский и русский) и инициировать принятие новой конституции, в которой прописать ограничение сроков правления президента (на чем настаивает оппозиция, и что приветствуется белорусами, уставшими от бессменного правления Лукашенко) и усиление роли парламента через передачу последнему ряда полномочий, ныне относящихся к компетенции президента», — заявил он.
Также, отметил эксперт, есть смысл говорить о возможности установления в Белоруссии парламентской республики, а также переводе выборов на смешанную систему.
Лущ также считает, что необходимо учитывать и географическую, а значит и духовную близость Белоруссии к Европе, и выстраивать программу с учетом разных смыслов, включая интересы прорусского населения.
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