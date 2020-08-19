Сопредседатель гражданской инициативы «Союз» Сергей Лущ считает, что пророссийским политическим силам в Белоруссии стоит сосредоточиться, в первую очередь, на актуальных вопросах современной жизни граждан страны. Объединение с РФ, по его словам, в этот перечень не входит. Свое мнение он выразил в интервью изданию Украина.ру

Эксперт полагает, что нынешнее поколение белорусов свыклось за почти три десятка лет после развала СССР с мыслью о суверенном статусе страны и уже не испытывает тоски по единому с Россией государству. Беспорядки в Белоруссии: Лукашенко пригрозил Зеленскому ответственностью © РИА Новости, Сергей Гунеев / Стрингер

В случае появления в республике пророссийской партии, ей следует сосредоточиться на более насущных проблемах, добавил Лущ.

«Безусловно, следует сохранить два государственных языка (белорусский и русский) и инициировать принятие новой конституции, в которой прописать ограничение сроков правления президента (на чем настаивает оппозиция, и что приветствуется белорусами, уставшими от бессменного правления Лукашенко) и усиление роли парламента через передачу последнему ряда полномочий, ныне относящихся к компетенции президента», — заявил он.

Также, отметил эксперт, есть смысл говорить о возможности установления в Белоруссии парламентской республики, а также переводе выборов на смешанную систему.

Лущ также считает, что необходимо учитывать и географическую, а значит и духовную близость Белоруссии к Европе, и выстраивать программу с учетом разных смыслов, включая интересы прорусского населения.

Полный текст интервью читайте здесь.