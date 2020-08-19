В результате украинского кризиса польская экономика добилась рекордного роста среди всех стран Европы за счет двух-трёх миллионов заробитчан, которые бежали туда после Майдана. Об этом рассказал экономист и политолог Александр Носович в интервью изданию Украина.ру

Александр Носович: Литва выполняет миссию по отрыву Белоруссии от России © РИА Новости, Александр Натрускин Ярослав Качиньский, а ВВС в конце февраля 2014-го даже опубликовало материал под названием «О решающей роли Польши в свержении Януковича».

«В результате украинского кризиса польская экономика добилась рекордного роста среди всех стран Европы за счет двух-трёх миллионов заробитчан, которые бежали туда после Майдана. Если белорусский кризис пойдет по такому же сценарию, он даст Польше еще как минимум 500 тысяч человек дешевой белой рабочей силы», — считает эксперт.

Политолог отметил, что польскую политику в Белоруссии определяют факторы, схожие с литовскими. Во-первых, то же проведение в жизнь стратегических интересов США в регионе, а во-вторых — те же исторические мотивы.

Носович уточнил, что Западная Белоруссия и Западная Украина относятся поляками к так называемым Восточным Кресам (окраинам Второй Речи Посполитой, которые вошли в состав Украинской и Белорусской ССР в 1939 году, что современная Польша считает исторической несправедливостью).

Полный текст интервью можно прочитать здесь.