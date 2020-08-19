Польша активно вмешивается в дела своих восточных соседей. На киевском Майдане выступал лидер правящей партии «Право и Справедливость» Ярослав Качиньский, а ВВС в конце февраля 2014-го даже опубликовало материал под названием «О решающей роли Польши в свержении Януковича».
«В результате украинского кризиса польская экономика добилась рекордного роста среди всех стран Европы за счет двух-трёх миллионов заробитчан, которые бежали туда после Майдана. Если белорусский кризис пойдет по такому же сценарию, он даст Польше еще как минимум 500 тысяч человек дешевой белой рабочей силы», — считает эксперт.
Политолог отметил, что польскую политику в Белоруссии определяют факторы, схожие с литовскими. Во-первых, то же проведение в жизнь стратегических интересов США в регионе, а во-вторых — те же исторические мотивы.
Носович уточнил, что Западная Белоруссия и Западная Украина относятся поляками к так называемым Восточным Кресам (окраинам Второй Речи Посполитой, которые вошли в состав Украинской и Белорусской ССР в 1939 году, что современная Польша считает исторической несправедливостью).
Полный текст интервью можно прочитать здесь.