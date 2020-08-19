Депутаты Верховной Рады могут образовать временную следственную комиссию по вопросу задержания на территории Белоруссии «боевиков ЧВК Вагнера». Об этом 19 августа написал в Telegram-канале депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко

«В Раде начат процесс создания ТСК по ситуации с вагнеровцами», — написал он.

Двадцать девятого июля, в разгар избирательной кампании, в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК».

Белорусские спецслужбы подозревали задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергли это и заявили, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию. Позже все они, кроме одного гражданина Белоруссии, вернулись в Россию, несмотря на попытки Киева начать переговоры с Минском об экстрадиции части задержанных из-за их участия в конфликте в Донбассе. Украинская разведка связала события с «вагнеровцами» в Белоруссии с местными выборами на Украине © Кадр оперативного видео задержания россиян в Белоруссии

Позже издание «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в российских спецслужбах сообщило о том, что задержание 33 россиян в Белоруссии было провокацией спецслужб Украины.

Накануне украинская журналистка Янина Соколовская опубликовала аудиозапись, на которой, предположительно, сотрудник СБУ общается с россиянами, которых потом задержат в Белоруссии.