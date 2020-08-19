В интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий сказал, что русистов и специалистов по постсоветскому пространству в США крайне мало, поэтому в ротации послов в регионе участвуют именно эти люди, которые по совместительству специалисты по подрывной деятельности

Накануне начала протестов в Белоруссии Сенат начал процедуру утверждения предложенной президентом Дональдом Трампом кандидатуры Джули Фишер на должность первого за 12 лет посла США в этой стране. Ранее дипломат работала в Грузии и на Украине как раз в то время, когда происходили цветные революции.

«Дело в том, что специалистов, самоназванных или реальных, по бывшему СССР и России ограниченный круг, поэтому эти люди везде и ездят. Да, при этом они специалисты по подрывной деятельности и всему прочему, потому что такова тогда была политика партии, в данном случае Демократической партии США», — сказал в интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий. Работала с Путиным, Ющенко и Саакашвили. Кто станет послом США в Белоруссии © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

Он пояснил, что круг этих специалистов по постсоветскому пространству, которые продолжают работать в Госдепартаменте и других ведомствах, в основном начал формироваться при президенте Билле Клинтоне, который руководил страной в 1993-2001 годах, и окончательно сформировался при Барака Обаме, занимавшем президентский пост с 2009 по 2017 годы.

«При этом чистка рядов этих специалистов происходит, вот всё-таки с позором пригвоздили Мари Йованович и многих других действительно специалистов по Украине и постсоветскому пространству в ходе драк между демократами и республиканцами вокруг «русского дела»», — отметил Дробницкий.

После распада Советского Союза потребность в специалистах по России в странах Запада сошла на нет. Однако в начале ХХI века, когда РФ укрепила позиции на международной арене, в США и других государствах ощутили острый дефицит русистов, и теперь стараются привлечь специалистов этой области для консультаций при формировании внешнеполитического курса. Джон Керри, будучи госсекретарём США, в 2017 году призывал американских студентов изучать русский язык.