Ранее белорусская оппозиция представила программу под названием «Реанимационный пакет реформ для Беларуси», где предлагается возвести границу с Россией, запретить пророссийские организации и отключить телеканалы, выйти из ОДКБ, вступить в НАТО, а также ввести образование на белорусском языке.
Население Белоруссии почти сплошь русскоязычное, и там господствует понимание, что альтернативы союзу с Россией нет и что пребывание националистического меньшинства у власти смерти подобно, подчеркнул эксперт.
По его мнению, если вдруг в результате совсем уж страшного катаклизма к власти придут те люди, которые объединились в координационный совет белорусской оппозиции (так называемые змагары), все закончится тем, чем закончилось в начале 90-х годов, когда избрали Александра Лукашенко.
«Вот и сейчас они выберут некоего «нового Лукашенко» или «коллективного Лукашенко» образца 94-го года. Но я очень надеюсь, что до такого сценария дело не дойдет», — сказал Носович.
Та турбулентность, которая может наступить в результате прихода к власти этих людей, будет очень тяжелой для белорусского народа, а также тяжело отразится на России и других соседях Белоруссии, добавил специалист.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция считает, что на выборах победила его основная соперница Светлана Тихановская.
В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.
При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.