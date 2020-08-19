Если в результате политического кризиса к власти в Белоруссии придет агрессивное националистическое меньшинство, то оно у власти долго не задержится. Об этом рассказал политолог Александр Носович в интервью изданию Украина.ру

Александр Носович: Литва выполняет миссию по отрыву Белоруссии от России © РИА Новости, Александр Натрускин

Население Белоруссии почти сплошь русскоязычное, и там господствует понимание, что альтернативы союзу с Россией нет и что пребывание националистического меньшинства у власти смерти подобно, подчеркнул эксперт.

По его мнению, если вдруг в результате совсем уж страшного катаклизма к власти придут те люди, которые объединились в координационный совет белорусской оппозиции (так называемые змагары), все закончится тем, чем закончилось в начале 90-х годов, когда избрали Александра Лукашенко.

«Вот и сейчас они выберут некоего «нового Лукашенко» или «коллективного Лукашенко» образца 94-го года. Но я очень надеюсь, что до такого сценария дело не дойдет», — сказал Носович.

Та турбулентность, которая может наступить в результате прихода к власти этих людей, будет очень тяжелой для белорусского народа, а также тяжело отразится на России и других соседях Белоруссии, добавил специалист.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция считает, что на выборах победила его основная соперница Светлана Тихановская.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.

При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.