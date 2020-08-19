В ЕС обеспокоены ситуацией в Белоруссии и не признают результаты прошедших выборов, так как «они не были ни свободными, ни справедливыми». Об этом в среду, 19 августа, председатель Европейского совета Шарль Мишель по окончании встречи Евросовета, передает «Интерфакс»

«Сегодня мы встретились в режиме видеоконференции для того, чтобы указать на все более вызывающую обеспокоенность ситуацию в Белоруссии. 9 августа в Белоруссии прошли выборы, они не были ни свободными, ни справедливыми, они не соответствовали международным стандартам, и мы не признаем его результатов», — заявил Мишель.

Он также отметил, что солидарен с народом Белоруссии и «не признает безнаказанности».

Западные СМИ о китайских тайнах белорусского Майдана © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.

При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.