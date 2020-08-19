Как сказал в интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий, в этом процессе участвует конгломерат из сотрудников Госдепартамента, ЦРУ и пары мозговых центров, который не поддерживается на уровне высшего руководства США

Спустя 10 дней после президентских выборов в Белоруссии страны Евросоюза проводят уже второй саммит, посвящённый ситуации в этой стране, а также работают над новым санкционным списком белорусских чиновников и силовиков. Кроме того, Литва, Латвия и Польша предложили Минску антикризисный план.

«Первую скрипку играет Польша. Да, они тоже не самостоятельны, этим занимается Кабинет министров Польши, у них есть свои влиятельные американские друзья и в основном они не республиканцы, и в этом смысле такого американского фронта на белорусском направлении как бы нет», — сказал в интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий. И тайно, и явно. Польские эксперты о том, как Варшава «украинизирует» Белоруссию © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Эксперт предположил, исходя из анализа имеющихся данных, что в этом процессе, несомненно, участвуют Госдепартамент и парочка мозговых центров, а по тому, что получается на выходе всей этой работы, видно, что это совершенно точно не союзники и единомышленники Трампа, и можно сделать вывод, что это некий конгломерат чиновников Госдепартамента, возможно, ЦРУ и либеральных мозговых центров, который на самом верху в США не поддерживается.

«Но при этом нельзя сказать, что это вообще не влиятельная конструкция. Она может быть влиятельной, они могут собрать приличные для белорусского проекта деньги. Другое дело, что действовать настолько решительно и вольготно, как действовали соответствующие американские эмиссары на Украине во времена Обамы, когда была политика, поддержанная на уровне президента, где вице-президент фактически руководил Украиной, такого не будет, но попытки повлиять будут», — добавил Дробницкий.

Тем не менее, официальные власти США обмениваются с польским руководством мнениями по белорусской теме. В ходе европейского турне американский госсекретарь Майкл Помпео посетил Варшаву, где с президентом Польши Анджеем Дудой обсудил возможные сценарии развития ситуации. По итогам переговоров с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким официальный представитель правительства Петр Мюллер напомнил, что Варшава выступает за проведение в Белоруссии повторных президентских выборов. Однако когда чиновнику задали вопрос, разделяет ли Помпео эту позицию, он ушёл от прямого ответа: «Могу сказать, что Польша и США разделяют общие ценности о демократических выборах, а официальную позицию США оставим представителю Белого дома и Госдепартамента».