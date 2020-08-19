Возобновление прежних форм взаимодействия Москвы и Минска в рамках Союзного государства, преференции России для белорусской экономики, зеленый коридор для белорусских товаров, льготные цены на нефть и газ могли бы урегулировать тот системный кризис, который в Беларуси происходит, считает эксперт.
Однако, по его словам, России нет никакого резона в этой ситуации проводить прежнюю политику в отношениях с Минском.
«Для России остается открытым вопрос, какой резон ей ко всему этому возвращаться, после всего того, что мы видели этим летом с теми же «вагнеровцами», с антироссийской риторикой действующего президента во время предвыборной кампании, с проваленными проектами углубленной интеграции и неподписанными дорожными картами», — сетует Носович.
Специалист добавил, что что и в Белоруссии отдают себе отчет в том, что возврата к прежним формам отношений с Россией не будет.
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Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция считает, что на выборах победила его основная соперница Светлана Тихановская.
В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.
При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.