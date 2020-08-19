Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что президентские выборы в Белоруссии нельзя считать действительными, а для разрешения политического кризиса в стране необходимо задействовать ОБСЕ. Об этом в среду, 19 августа, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg

«Мы не можем признать результаты выборов в Белоруссии», — заявила Меркель.

По ее мнению, считать прошедшие в стране выборы свободными и честными невозможно.

Канцлер также отметила, что ОБСЕ может сыграть важную роль в установлении диалога в Белоруссии. Меркель добавила, что лиц, задержанных в ходе протестов, следует немедленно отпустить без каких-либо условий.

Белоруссия на пути к Руанде. Как белорусов стравливают между собой © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.

При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.