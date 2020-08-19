«Мы не можем признать результаты выборов в Белоруссии», — заявила Меркель.
По ее мнению, считать прошедшие в стране выборы свободными и честными невозможно.
Канцлер также отметила, что ОБСЕ может сыграть важную роль в установлении диалога в Белоруссии. Меркель добавила, что лиц, задержанных в ходе протестов, следует немедленно отпустить без каких-либо условий.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко.
В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.
При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.