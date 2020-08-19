Несмотря на последние договоренности с Белоруссией в части транзита и энергетики, Латвия в вопросе белорусских протестов заняла сторону Литвы и Польши. Об этом рассказал шеф-редактор сайта RuBaltic.Ru Александр Носович в интервью изданию Украина.ру

Александр Носович: Литва выполняет миссию по отрыву Белоруссии от России © РИА Новости, Александр Натрускин Эдгар Ринкевич сообщил, что представители МИД обсудят с представителями неправительственных организаций, связанных в Белоруссией, финансирование различных проектов. Также отмечается, что Латвия готова принять граждан Белоруссии, ищущих политического убежища.

Экономический интерес, который Рига продвигала последние три-четыре года в отношениях с Беларусью, отодвинут на второй план, подчеркнул эксперт. По его мнению, насчет Латвии никогда не надо было заблуждаться, думая, что экономика может заменить политику.

«Президент Латвии — иммигрант из Германии, а премьер-министр — гражданин США. О каких интересах Латвии они могут думать, когда проводят свою политику? Поэтому Рига уже делает те же шаги, что Польша и Литва», — констатировал Носович.

Официального непризнания Александра Лукашенко президентом Белоруссии пока еще не было, однако Литва и Эстония такие решения уже приняли, и вполне вероятно, что Латвия к ним скоро подтянется, добавил специалист.

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Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция считает, что на выборах победила его основная соперница Светлана Тихановская.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.

При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.