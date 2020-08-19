Бельский заострил внимание на том, что от беспорядков пострадала также инвестиционная привлекательность страны и система зарубежного кредитования.
«Потери от протестных акций — это не те 500 тысяч белорусских рублей, которые затрачены на восстановление клумб и газонов. Текущий ущерб уже составил не менее 500 млн долларов. Белоруссия — отлаженный механизм работы экономики и социальной сферы, сбалансированный за годы государственного строительства. Сбои в его работе не сулят ничего хорошего белорусскому народу в целом, а не представителям какой-то социальной группы», — резюмировал Бельский.
Помощник президента объяснил, что обозначенная сумма — лишь вершина айсберга. Самым большим, по его мнению, станет отсроченный ущерб от забастовок на предприятиях, тогда уже речь пойдет о миллиардах долларов.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Митингующие считают победу Александра Лукашенко подтасованной.
В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.
В первые дни сообщалось об ущербе в 500 тыс. белорусских рублей (14,8 млн российских рублей).
По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.
Уровень безработицы в стране до проведения президентских выборов, по данным Минфина, оценивался примерно в 7%.