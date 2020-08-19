Власти Белоруссии подсчитали ущерб, нанесенный участниками протестных акций. По предварительным данным, он оценивается не менее чем в 500 млн долларов (36,7 млрд руб), об этом 19 августа заявил помощник президента Белоруссии по финансовым вопросам Валерий Бельский, передает БелТА

Бельский заострил внимание на том, что от беспорядков пострадала также инвестиционная привлекательность страны и система зарубежного кредитования.

«Потери от протестных акций — это не те 500 тысяч белорусских рублей, которые затрачены на восстановление клумб и газонов. Текущий ущерб уже составил не менее 500 млн долларов. Белоруссия — отлаженный механизм работы экономики и социальной сферы, сбалансированный за годы государственного строительства. Сбои в его работе не сулят ничего хорошего белорусскому народу в целом, а не представителям какой-то социальной группы», — резюмировал Бельский.

Марат Баширов: Белоруссия стала частью глобальной нефтяной игры © РИА Новости, Владимир Трефилов

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Митингующие считают победу Александра Лукашенко подтасованной.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.

В первые дни сообщалось об ущербе в 500 тыс. белорусских рублей (14,8 млн российских рублей).

По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.

Уровень безработицы в стране до проведения президентских выборов, по данным Минфина, оценивался примерно в 7%.