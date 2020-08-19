Фантомные боли украинской власти в Крыму. Верховная Рада поделила полуостров на районы
Фантомные боли украинской власти в Крыму. Верховная Рада поделила полуостров на районы
© РИА Новости, Андрей Иглов | Перейти в фотобанк
Внеочередное заседание созвал президент Украины Владимир Зеленский.

На заседании планируют внести изменения в закон о госбюджете, объявить конкурс на лучший эскиз большого государственного герба Украины. Также планируется рассмотреть проект закона о ратификации Меморандума о взаимопонимании между Украиной как заемщиком и Европейским союзом как кредитором.

Кроме того, будет рассмотрен также вопрос о кредитном соглашении между Украиной как заемщиком, Национальным банком Украины как агентом заемщика и Европейским союзом как кредитором.    