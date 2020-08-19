Внеочередное заседание Верховной Рады состоится во вторник, 25 августа, на нем депутаты рассмотрят вопросы, связанные с бюджетом Украины на текущий год, а также ратификации международных документов. Об этом 19 августа свидетельствует распоряжение, которое подписал спикер парламента Дмитрий Разумков, передает пресс-служба Рады

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На заседании планируют внести изменения в закон о госбюджете, объявить конкурс на лучший эскиз большого государственного герба Украины. Также планируется рассмотреть проект закона о ратификации Меморандума о взаимопонимании между Украиной как заемщиком и Европейским союзом как кредитором.

Кроме того, будет рассмотрен также вопрос о кредитном соглашении между Украиной как заемщиком, Национальным банком Украины как агентом заемщика и Европейским союзом как кредитором.