Внеочередное заседание созвал президент Украины Владимир Зеленский.
На заседании планируют внести изменения в закон о госбюджете, объявить конкурс на лучший эскиз большого государственного герба Украины. Также планируется рассмотреть проект закона о ратификации Меморандума о взаимопонимании между Украиной как заемщиком и Европейским союзом как кредитором.
Кроме того, будет рассмотрен также вопрос о кредитном соглашении между Украиной как заемщиком, Национальным банком Украины как агентом заемщика и Европейским союзом как кредитором.