Правительство Украины назначило временно исполняющим обязанности председателя Государственной таможенной службы Андрея Павловского, который был ранее замглавы ведомства. Об этом 19 августа сообщил в Facebook представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан

Павловский был назначен заместителем председателя ГТС 4 июня. До этого он занимал должность директора департамента в Министерстве финансов, еще раньше работал первым заместителем генерального директора ГП ОК «Укруглереструктуризация».