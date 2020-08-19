Павловский был назначен заместителем председателя ГТС 4 июня. До этого он занимал должность директора департамента в Министерстве финансов, еще раньше работал первым заместителем генерального директора ГП ОК «Укруглереструктуризация».
Павловский был назначен заместителем председателя ГТС 4 июня. До этого он занимал должность директора департамента в Министерстве финансов, еще раньше работал первым заместителем генерального директора ГП ОК «Укруглереструктуризация».
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