Выгоду от забастовок в Белоруссии получили также израильское предприятие ICL и немецкая компания K + S.
Сейчас известно о том, что работа остановлена на всех рудниках «Беларуськалия». Акционерное общество является крупнейшим поставщиком калийных удобрений с основными рынками сбыта в Индии и Китае.
О том, что любыми сбоями в поставках могут воспользоваться конкуренты, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, как только в стране начали объявлять первые забастовки.
Financial Times предсказывает, что закрытие шахт серьезно ударит по белорусской экономике, при этом аналитики считают, что на стоимости калийных удобрений ситуация не отразится.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Митингующие считают победу Александра Лукашенко подтасованной.
В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.
Ущерб от беспорядков на данный момент уже оценивается в 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).
По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.
Уровень безработицы в стране до проведения президентских выборов, по данным Минфина, оценивался примерно в 7%.