Пока рабочие «Беларуськалия» бастовали, значительно выросли в цене акции американской компании Mosaic, общая стоимость которой подорожала почти на треть. Об этом свидетельствуют данные торгов, опубликованные Financial Times 18 августа

Выгоду от забастовок в Белоруссии получили также израильское предприятие ICL и немецкая компания K + S.

Стреляют себе в ногу. К чему приведёт долгая забастовка белорусских предприятий © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

О том, что любыми сбоями в поставках могут воспользоваться конкуренты, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, как только в стране начали объявлять первые забастовки.

Financial Times предсказывает, что закрытие шахт серьезно ударит по белорусской экономике, при этом аналитики считают, что на стоимости калийных удобрений ситуация не отразится.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Митингующие считают победу Александра Лукашенко подтасованной.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.

Ущерб от беспорядков на данный момент уже оценивается в 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).

По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.

Уровень безработицы в стране до проведения президентских выборов, по данным Минфина, оценивался примерно в 7%.