В интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий выразил уверенность, что Администрация президента США Дональда Трампа не будет бросать все силы на вмешательство в дела Белоруссии, как это делал его предшественник Барак Обама с Украиной, но всё может измениться, если в Белоруссии окрепнут позиции Китая

По сравнению с европейскими политиками американское руководство достаточно вяло реагирует на ситуацию в Белоруссии, где после переизбрания президента Белоруссии Александра Лукашенко на шестой срок начались акции протестов.

«Ясно, что все силы не будут брошены на Белоруссию, как в своё время администрация Обамы бросила свои лучшие кадры на внешнее управление Украины, на формирование сначала комитета организации госпереворота, а потом — постмайданного правительства на Украине. Такого в Белоруссии не будет, это очевидный факт, но поиграть, в качестве возможности прощупать почву, посмотреть, не вырастут ли здесь ноги Китая, не слишком ли усилится Россия за счёт Белоруссии в случае непредвиденного для Соединённых Штатов развития событий, — вот это, несомненно, сделать будут», — сказал в интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий. Эксперт объяснил, почему протесты в Белоруссии и на Украине нельзя сравнивать © REUTERS, Vasily Fedosenko

Он напомнил, что Украина всегда считалась скучным делом врагов Трампа до тех пор, пока китайцы не пришли и не начали покупать Мотор Сич, и тогда на Украину направился лучший друг президента США Дональда Трампа основатель ЧВК Blackwater Эрик Принс, чтобы уладить все вопросы.

«Как только появятся такие вещи, в Белоруссии наверняка появятся американские эмиссары, а пока это просто обозначение того, что мы знаем, следим, видим. Судя по заявлениям Помпео и Трампа, пока это всё очень неопределённо. «Меня беспокоит ситуация в Белоруссии», «в Белоруссии недостаточно демократии», «там ужасная обстановка» — так не говорят люди, которые уже решили, что будут делать», — подчеркнул Дробницкий.

Впервые Трамп прокомментировал события в Белоруссии только 17 августа, ограничившись лаконичным: «Ситуация в Белоруссии ужасная. Мы будем внимательно её отслеживать». На следующий день журналисты вновь спросили главу государства о его отношении к событиям в Белоруссии и возможном послании для России, но он не расслышал вопрос и переспросил: «Поддерживаю ли я протестующих и террористов?» Когда Трампу объяснили, о чём идёт речь, он ответил: «Мне нравится видеть демократию. Это очень важное слово. Не похоже, чтобы там, в Белоруссии, было очень много демократии. Но мы говорим с разными людьми в нужное время. И в подходящее время мы поговорим с Россией».