Прогноз среднего обменного курса с 27 грн (около 60 рублей) до 30 грн (около 75 рублей) за доллар, хотя американскую валюту фактически обменивали в среднем по 25,98 грн (около 60 рублей).
По итогам первого полугодия 2020 года, Пацкан отметил снижение реального ВВП на 6,7%, выпуска промышленной продукции — на 8,3%, а также уменьшение кредитования и отток прямых иностранных инвестиций.
План доходов госбюджета, по подсчетам ведомства, не выполнен на 38 млрд грн, или на 7,8%. Только в результате уменьшения в I полугодии импорта на 19,7% недополучено 14 млрд грн (около 35 млрд рублей) доходов. План расходов госбюджета, по словам главы Счетной палаты, не выполнен на 51 млрд грн (около 125 млрд рублей), или 9,5%, хотя он был уменьшен на 77 млрд грн (около 170 млрд рублей).