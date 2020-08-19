Кабинет министров Украины в конце марта изменил прогноз среднего обменного курса, поэтому из-за этого недополучено 25,5 млрд грн доходов. Об этом 19 августа сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, передает пресс-служба ведомства

Прогноз среднего обменного курса с 27 грн (около 60 рублей) до 30 грн (около 75 рублей) за доллар, хотя американскую валюту фактически обменивали в среднем по 25,98 грн (около 60 рублей).

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План доходов госбюджета, по подсчетам ведомства, не выполнен на 38 млрд грн, или на 7,8%. Только в результате уменьшения в I полугодии импорта на 19,7% недополучено 14 млрд грн (около 35 млрд рублей) доходов. План расходов госбюджета, по словам главы Счетной палаты, не выполнен на 51 млрд грн (около 125 млрд рублей), или 9,5%, хотя он был уменьшен на 77 млрд грн (около 170 млрд рублей).