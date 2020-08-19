Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал решение о прекращении действия договора о радионавигационном обеспечении и других соглашений, касающихся гражданской авиации с СНГ, сообщение об этом выложил у себя в Telegram-канале депутат Алексей Гончаренко 19 августа

По словам Шмыгаля, односторонний разрыв соглашений — это ответ на российскую аннексию украинских территорий.

«Правительство продолжает политику выхода из разного рода соглашений о сотрудничестве в рамках СНГ, поэтому сегодня мы денонсируем, то есть фактически разрываем договор о радионавигационном обеспечении и соглашения, касающиеся гражданской авиации», — сказал премьер-министр.

В период с 2014 года Госавиаслужба Украины вынесла 107 тысяч постановлений о наложении штрафов на российские авиакомпании за то, что они летают над территорией Крыма.

Общая сумма штрафов оценивается в 14,5 млрд гривен (38,9 млрд рублей).

Украина разоравала Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией с 1 апреля 2019 года.

За последний год Украина вышла уже из нескольких соглашений с СНГ.

Предыдущее решение о прекращении действия соглашения между правительствами Украины и России было принято 17 августа. Речь идет о Договоре о взаимном учреждении торговых представительств. Причина все та же — «оккупация Крыма».