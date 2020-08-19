В ведомстве не уточнили имя депортированного россиянина, однако отметили, что он работал в торговом отделе посольства России.
Руководитель отдела коммуникаций норвежского МИД Трюде Маасейде пояснила, что российский посол был вызван в министерство, где ему сообщили, что сотрудник посольства является персоной нон грата и его попросят покинуть Норвегию в течение 72 часов.
«Это происходит потому, что он совершил действия, которые не соответствуют его статусу и роли как дипломата», — сказала она.
На днях норвежские власти сообщили о задержании местного жителя по подозрению в шпионаже в пользу Москвы. По информации правоохранительных органов, норвежец встречался с офицером российской разведки.
Как писало издание Upstream, задержанному 50 лет, он работал в компании по управлению рисками DNV GL, которая связана со строительством трубопровода «Северный поток-2». Мужчина трудился над проектом 3D-печати в компании, занимающейся сертификацией подводных трубопроводов.
Ему предъявили обвинение в разглашении государственной тайны. По этой статье ему грозит наказание в виде лишения свободы на 15 лет. Сторона защиты сообщила, что мужчина признает факт передачи информации, однако утверждает, что в сообщениях не содержалось каких-либо конфиденциальных сведений.