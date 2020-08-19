Норвегия выслала российского дипломата на фоне скандала, возникшего после возбуждения дела о шпионаже в пользу Москвы. Об этом сообщает министерство иностранных дел королевства, передает 19 августа NRK

Словакия выслала трех российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

Руководитель отдела коммуникаций норвежского МИД Трюде Маасейде пояснила, что российский посол был вызван в министерство, где ему сообщили, что сотрудник посольства является персоной нон грата и его попросят покинуть Норвегию в течение 72 часов.

«Это происходит потому, что он совершил действия, которые не соответствуют его статусу и роли как дипломата», — сказала она.

На днях норвежские власти сообщили о задержании местного жителя по подозрению в шпионаже в пользу Москвы. По информации правоохранительных органов, норвежец встречался с офицером российской разведки.

Как писало издание Upstream, задержанному 50 лет, он работал в компании по управлению рисками DNV GL, которая связана со строительством трубопровода «Северный поток-2». Мужчина трудился над проектом 3D-печати в компании, занимающейся сертификацией подводных трубопроводов.

Ему предъявили обвинение в разглашении государственной тайны. По этой статье ему грозит наказание в виде лишения свободы на 15 лет. Сторона защиты сообщила, что мужчина признает факт передачи информации, однако утверждает, что в сообщениях не содержалось каких-либо конфиденциальных сведений.