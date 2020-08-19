В числе своих профессиональных побед в качестве общественника Климова называет проект по борьбе с профессиональным выгоранием учителей, проект ресоциализации ветеранов, также ей удалось не допустить высотной застройки рядом с одной из школ.
В соцсетях активистки указано, что она является руководителем фонда «Пространство человека» и возглавляет Украинскую ассоциацию двигательной терапии. Теперь Климова еще и лидер партии.
«В Днепре появилась новая политическая сила, ее название — "Команда Днепра". Мы — вольное объединение граждан, собравшихся для того, чтобы делать подвижные и глубокие изменения в Днепре. Все члены команды вышли из общественной деятельности и не понаслышке знают, что такое быть общественными деятелями и как создавать социальные проекты, когда тебя никто не поддерживает… Нам предстоит создать объединенную территориальную общину: где мы будем взаимодействовать с властью, где власть и общество сольются воедино. Таких примеров много в Европе», — сказала она.
В качестве основных задач своей партии общественница назвала открытость власти и «улучшение взаимодействия между властью и обществом».
Сделать это Климова намерена с помощью создания рабочих групп, куда войдут представители власти и общественности.
Александра Климова пригласила женщин Днепра присоединиться к «Команде Днепра».
Нынешний мэр Днепра Борис Филатов входит в совет партии «Пропозиция», также как и мэр Николаева Александр Сенкевич, мэр Житомира Сергей Сухомлин, мэр Кропивницкого Андрей Райкович.
Формально возглавляет «партию мэров» директор департамента торговли и рекламы городского совета Днепра Андрей Пыльченко.
По данным последних социологических опросов, рейтинг партии Зеленского «Слуга народа» в Днепре падает, уступая место «Пропозиции». При этом сам Филатов, судя по социологии, пока является безусловным лидером на пост мэра.
Местные выборы на Украине запланированы на 25 октября.